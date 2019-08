Si torna sui banchi: Bolzano capofila, a San Marino s'inizia il 18 settembre

Gli studenti possono godersi ancora qualche giorno di vacanza prima del ritorno sui banchi. A San Marino le lezioni riprenderanno, per tutti, mercoledì 18 settembre. In Italia invece, in base all'autonomia, ogni consiglio di istituto può modificare la data dell'inizio delle lezioni, magari anticipando di qualche giorno il ritorno in classe in modo da poter usufruire durante l'anno di qualche "ponte" in più.

È però certo che i primi ad iniziare saranno i ragazzi della provincia di Bolzano: per loro la campanella suonerà già il 5 settembre. Pochi giorni dopo toccherà agli studenti del Piemonte: cerchiato in rosso sul calendario è lunedì 9 settembre. Mercoledì 11 settembre sarà il primo giorno del 2019 per gli alunni delle scuole della Basilicata, della Campania, dell'Umbria e del Veneto. In Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, provincia di Trento e Valle d'Aosta, invece, si torna giovedì 12 settembre. Lunedì 16 settembre si aprono i cancelli degli istituti in Abruzzo, Lazio, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Toscana, Liguria, Calabria, Sardegna. I più “fortunati”, oltre agli studenti di San Marino, sono i giovani pugliesi che potranno godere più a lungo del loro splendido mare: c'è tempo fino al 18 settembre prima d'iniziare a pensare a lezioni, compiti e interrogazioni.