SPETTACOLI CIRCONDARIO SI, viaggiare: Kerouac al circo-teatro Al Petrella di Longiano per la stagione teatrale IN VIAGGIO va in scena il teatro-circo del duo ArteMakìa con “ON THE ROAD” ispirato alla Beat Generation

IN VIAGGIO, la rassegna romagnola, IN VIAGGIO (ON THE ROAD) di Kerouac e “LA VITA È UN VIAGGIO”, del duo MILO&OLIVIA della compagnia ARTEMAKÌA, dalla Piccola Scuola del Circo milanese del Chapitombolo... (scritto col CH e pronunciato chissà come, chi lo sa, al circo) degli storici saltimbanchi. Il testo di riferimento è CULT romanzo di formazione della Beat Generation per il resto è pura follia... circense. Scappava via la gioventù americana negli anni 50 viaggiando in lungo e in largo un paese che nel dopoguerra non soffriva i giovani. Fuggono, corrono, camminano per fermarsi i 4 personaggi dello spettacolo messo in scena da Scotton-Ferraris. Un impiegato e un latin lover incontrano una viaggiatrice pura e una hippie (usando il corpo nelle performance: trapezio e ruota) scambiano il mondo per un circo sotto il tendone della vita.

fz



