SPETTACOLO IN FASE 2 Siamo nati pronti: Cevoli lancia la sua sfida da ridere al covid 19 Ripartono turismo e attività balneari con la fase 2 anche lo spettacolo si mobilita per la Romagna da giugno tutti in pista a cominciare da Paolo Cevoli con il suo “ROMAGNA DOP alla griglia... di partenza”

Il cronista in quel di Riccione prova a sintetizzare il da farsi intercettando il comico da spiaggia; ecco la trascrizione: Dai va là, non siamo mai stati chiusi davvero, è che eravamo socchiusi... Siamo nati pronti noi romagnoli: la Riviera è aperta da 70 anni; nonostante il covid19 noi facciamo 20 e 21, con il capodanno e la befana: tanto per gradire. Tocca a Paolo Cevoli rompere il blocco. Oltre il lockdown c'è la Romagna “CIBO E MUTOUR” che riparte dall'estate post covid 19. Romagna DOP sulla griglia di partenza a tutto web e piattaforme multimediali non senza i social gioca la sua partita con il turismo. La griglia è anche la famosa gradèla o gardella che tra Ravenna e Rimini passando per Forlì-Cesena ha segnato le vacanza in riviera. Cevoli rilancia la sua terra contro la “distanza sociale” si deve socializzare mantenendo i dovuti spazi (anche più di 2 metri) ma al mare. Distanza fisica a norma di legge e mascherine di sicurezza si! ma in spiaggia e in acqua pure subacquee e oltre. “Lo abbiamo fatto per 70 anni” - sostiene il comico romagnolo - e con l'aiuto di APT Servizi e Visit Romagna lo faremo ancora.

fz



