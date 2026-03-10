Siamo teatranti: eroi, poeti, e naviganti

Una compagnia di attori girovaghi durante la guerra resiste mettendo in scena l'ironia, l'umorismo e la malinconia, per recuperare la memoria e fare la storia. Attori-attrici, uomini e donne, fragili nei personaggi e nella vita perché le guerre ci scavano dentro rovesciandoci l'anima come un calzino rattoppato, che non fa solo ridere... non sono invincibili i nostri teatranti eppure proprio la loro debolezza ne fa degli eroi: NOI GLI EROI, appunto. Una famiglia di guitti e saltimbanchi continua a recitare nella vita in piena guerra europea. Il capocomico autore Jean-Luc Lagarce scrive per chi recita: quelli che conosce e ama come fece Molière. Attinge anche da Kafka in uno spazio scenico senza tempo: un non-luogo del cambiamento.