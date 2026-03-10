Siamo teatranti: eroi, poeti, e naviganti

NOI GLI EROI tratto dalla pièce di Lagarce diretto da Giorgia Cerruti per la Piccola Compagnia della Magnolia in prima nazionale al Teatro Fabbricone di Prato con il Metastasio

Una compagnia di attori girovaghi durante la guerra resiste mettendo in scena l'ironia, l'umorismo e la malinconia, per recuperare la memoria e fare la storia. Attori-attrici, uomini e donne, fragili nei personaggi e nella vita perché le guerre ci scavano dentro rovesciandoci l'anima come un calzino rattoppato, che non fa solo ridere... non sono invincibili i nostri teatranti eppure proprio la loro debolezza ne fa degli eroi: NOI GLI EROI, appunto. Una famiglia di guitti e saltimbanchi continua a recitare nella vita in piena guerra europea. Il capocomico autore Jean-Luc Lagarce scrive per chi recita: quelli che conosce e ama come fece Molière. Attinge anche da Kafka in uno spazio scenico senza tempo: un non-luogo del cambiamento.







