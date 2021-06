PRIMA FILM RIVIERA Siamo tutti "Commedianti" dal teatro al cinema Il premio Oscar Salvatores in multisala riminese con il suo ultimo COMEDIANS coprodotto e distribuito dalla Rai a sostegno del cinema

Siamo un po' tutti COMMEDIANTI ma con gli anni la follia e l'anarchia scemano... Sei personaggi dal teatro al cinema per la ripartenza targata rai in una estate da grande schermo. La pièce di Griffiths, COMEDIANS, testo teatrale sulla comicità già adattato nell'85 da Gabriele Salvatores per il Teatro dell'Elfo di Milano con Paolo Rossi, Bisio e Silvio Orlando, diventa adesso un film con Christian De Sica e Balasso adattamento più rifelssivo e malinconico ma sempre ironico e divertente. Una famiglia cinematografica di allora e d'oggi che li comprende tutti gli attori e amici del premio Oscar '91 per “Mediterraneo”. Salvatores ha risentito l'americano Griffitths prima di affrontare il set e l'autore, 35 anni dopo, gli ha consigliato di “farlo in fretta sicuramente bene” e così è stato. Battute nostrane su testo americano...

fz

Intreviste RAI con GABRIELE SALVATORES Regista, CHRISTIAN DE SICA Attore e NATALINO BALASSO Comico

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: