CINEMA SANTARCANGELO Siamo tutti nomadi: un film che è un pellegrinaggio Il circolo DOGVILLE di Santarcangelo propone anche stasera alle 20 il viaggio di HERZOG sul cammino di CHATWIN nel pellegrinaggio letterario e visuale “NOMAD” prodotto dalla BBC

Un lungo viaggio a piedi attraverso i continenti ripercorso con il cinema sulle tracce di un'amicizia che continua: CHATWIN-HERZOG e l'inseparabile zaino dello scrittore che ora appartiene al cineasta. Una storia in 8 capitoli del film di una vita pieni di ricordi, filmati e fotografie, sull'aspetto sacro del camminare... in luoghi inaccessibili 2 anime vicinissime anche oggi (Bruce Chatwin muore di AIDS dopo aver rivisto in Shael tra Niger e nigeria): “efficienti in condizioni estreme”. BRUCE CHATWIN come un paleontologo ( troverà il MYLODON, un bradipo gigante estinto), WERNER HERZOG come un creatore d'immagini di FANTASCIENZA, anche nel ritorno in Galles sono nomadi alla ricerca dell'Origine..., perché: “IL TURISMO È PECCATO CAMMINARE È VIRTÙ”.

