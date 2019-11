Siani al cinema da mr. FELICITÀ a signor MERAVIGLIA

“Il giorno più bello del mondo”

Va a gonfie vele Siani, tornato al cinema dopo 3 anni e il successone di MISTER FELICITÀ, porta in sala una fiaba contemporanea che fa perno sui “doni” da telecinesi alla Mary Poppins di un bambino, nipotino acquisito (ricevuto in 'eredità' con la sorellina maggiore Rebecca), figli adottivi in collegio svizzero dello zio (morto) ricco d'America. Lui è un teatrante-agente squattrinato, orfano di un vecchio impresario partenopeo del varietà, entrambi innamorati, in tempi diversi, dell'avanspettacolo. Gli scienziati pazzi e malvagi vogliono rapire il genietto Gioele e Arturo Meraviglia (Siani) farà di tutto per prendersi cura dei nipotini, proprio tutto... Effetti speciali e gag montati su una sceneggiatura da ribalta teatrale d'altri tempi in salsa dialettale fanno del film un frullatone pop mescolato con vari ingredienti compreso il 'cartoonfantasy': lungometraggio aperto e chiuso con un piano sequenza da inizio della fine e viceversa.

