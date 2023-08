Siena: il libro di marmo sotto la cattedrale

Solo due volte all'anno si può vedere la meraviglia del COMMESSO in un “libro di marmo” fatto pavimento d'arte mirabile sviluppatosi in 500 anni di storia sin dal 1300. il camminamento-capolavoro magnifico e fragile viene preservato dal passaggio dei visitatori. Manufatto costituito di marmi policromi lavorati come graffiti su modelli di cartone in 56 scene iconografiche. Le scene raccontano storie disegnate dal Pinturicchio come “stelle in terra”, opera artigianale mai fatta da mano d'uomo - secondo il Vasari. Figurazioni che invitano alla sapienza di pace.