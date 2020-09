Siglato accordo di collaborazione fra Università di San Marino e Istituti Culturali Coprirà diversi ambiti, dalla riqualificazione museologica a progetti di didattica e valorizzazione dei materiali dell'Archivio

Una collaborazione che dura da tempo, quella fra Università e Istituti Culturali, che si consolida in una cornice istituzionale. In particolare, progetti in collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici, Dipartimento di Scienze Umane, Dipartimento di Economia Scienze e Diritto per tanti ambiti e iniziative comuni: valorizzazione dei materiali dell'Archivio di Stato, riqualificazione museale, educazione alla cittadinanza attiva anche attraverso spettacoli e laboratori, incontri pubblici e didattica formativa, fino alla ideazione del logo del Museo del Francobollo e della Moneta. A fare da raccordo fra know-how universitario e braccio operativo di servizio al Paese fornito dagli Istituti Culturali è la Segreteria alla Cultura.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nel video, le interviste al Rettore dell'Università di San Marino, Corrado Petrocelli; al Direttore degli Istituti Culturali, Vito Testaj; al Segretario di Stato alla Cultura e Università, Andrea Belluzzi





I più letti della settimana: