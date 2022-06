Signori: Un bomber di rigore

SIGNORI, un attaccante di razza e un uomo come tanti che per un errore ha passato 10 anni di oblio causa il 'CALCIOSCOMMESSE' a Cremona: scagionato e riabilitato anche dalla giustizia sportiva, si racconta. La sua Bologna che lo ha amato e i tanti sportivi che lo hanno conosciuto ricordano il bomber capace di slanci incredibili a testa bassa fino in fondo... da calciatore, marito e padre, pronto al 'rigore' con se stesso. Radiato e allontanato non ha accettato la prescrizione per vincere la sua lunga battaglia d'innocenza, monito per tutti.