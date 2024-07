'Simona era musica': famiglia e amici la ricordano in un concerto al Bruno Reffi

Simona Ceci se ne è andata troppo presto, un anno e mezzo fa. Una donna solare, impegnata, credente, sempre pronta per gli altri. Una vuoto che il marito Leo e i figli hanno cercato in parte di colmare in un 'concerto' in suo ricordo. Canzoni alternate a ricordi, mentre le fotografie di Simona scorrevano in sottofondo. Così come i video delle sue esibizioni canore.

Molta commozione, tanti occhi lucidi, voci spezzate sul palco, ma con un obiettivo. Ricordarla a colori, senza tristezza. La splendida voce della figlia Elisa, ha fatto fa contrappunto alle esibizioni di chi l'ha conosciuta da vicino. Volti noti e meno noti: da Sara Jane Ghiotti e Roberto Moghe Moretti. Una band di validi professionisti, per una serata che ha visto sul palco anche la solidarietà.

Con l'associazione Amici di Padre Marcellino e il libro che, attraverso le favole, ne ripercorre la storia. Quasi due vite parallele, fatte di amore verso il prossimo, impegno religioso e civile, gioia di vivere e di trasmettere il senso delle cose.