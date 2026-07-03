RIMINI Simona Ventura e Giovanni Terzi tornano con "La Terrazza della Dolce Vita": oltre 40 ospiti al Grand Hotel di Rimini Dal 31 luglio al 10 agosto undici serate con protagonisti della cultura, dello spettacolo, del giornalismo e della politica. Tema dell'edizione 2026: "Legami di cuore – L'amore tra generazioni"

Simona Ventura e Giovanni Terzi tornano con "La Terrazza della Dolce Vita": oltre 40 ospiti al Grand Hotel di Rimini.

Oltre 40 ospiti, undici serate e un filo conduttore dedicato ai rapporti tra generazioni. Torna dal 31 luglio al 10 agosto, nel giardino del Grand Hotel di Rimini, la settima edizione de "La Terrazza della Dolce Vita", il ciclo di incontri ideato e condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi, con ingresso libero ogni giorno alle 18.30.

Il tema scelto per il 2026 è "Legami di cuore – L'amore tra generazioni", una riflessione sui rapporti tra giovani e anziani, genitori e figli, nonni e nipoti, alla luce dei cambiamenti sociali, culturali e tecnologici. La rassegna riunirà protagonisti della cultura, del cinema, della musica, dello sport, della politica e dell'informazione.

Tra gli ospiti annunciati figurano Dante Ferretti, tre volte premio Oscar, Iva Zanicchi, Stefano Zecchi, Vincenzo Schettini, Luca Barbareschi, Alan Friedman, Rula Jebreal, Serena Bortone, Gianluigi Nuzzi, Agnese Pini, Antonio Preziosi, Roberto Sergio, direttore generale corporate Rai e San Marino RTV, oltre alle senatrici Maria Stella Gelmini e Simona Malpezzi, influencer, creator e altri volti del mondo dello spettacolo.

Tra gli appuntamenti collaterali spicca la mostra dedicata a Dante Ferretti, allestita negli spazi del Grand Hotel e inaugurata il 1° agosto alla presenza dello scenografo. L'esposizione, aperta fino al 30 agosto, ripercorre oltre sessant'anni di carriera attraverso le scenografie che gli sono valse tre premi Oscar.

Torna anche il format dedicato alla danza, con i maestri Graziano Di Prima e Giada Lini, che oltre alle esibizioni proporranno lezioni gratuite aperte al pubblico.La manifestazione si concluderà il 10 agosto con il concerto dell'Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, evento finale della rassegna. L'iniziativa è promossa da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini.

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