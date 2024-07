Simone Zanchini, la sua fisarmonica e i Mulini di Canepa: matrimonio perfetto Ieri sera, per Macinare Cultura, il concerto “Quasi acustico”. Progetto promosso da Fondazione ATER, AIAMS e condiviso dagli Istituti Culturali di San Marino

La suggestione del luogo e i virtuosismi di uno dei musicisti più innovativi ed eclettici del nostro tempo hanno rinnovato il successo di Macinare Cultura. Il Festival dei Mulini Storici dell'Emilia Romagna è un progetto che nasce otto anni fa, per valorizzare luoghi ricchi di fascino, spesso dismessi e abbandonati. I mulini sono magie dimenticate, memoria storica del territorio, che grazie alla musica e all'arte possono tornare a vivere. Una felice intuizione trasformarli in palcoscenico naturale. Iniziativa a cui San Marino ha aderito 4 anni fa, ottenendo sin da subito il tutto esaurito. Location ideale per un artista originale come Simone Zanchini, i cui concerti sono per il pubblico una sorpresa e una scoperta. Così come forse lo è stato, per lui, esibirsi in un luogo così unico ed evocativo come i Mulini di Canepa.

