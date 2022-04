Simpson 35: inossidabili

Fu una rapida apparizione in un corto all'interno dello show di Tracey Ullman il 19 aprile del 1987. La famiglia più folle d'America iniziava a mostrare i suoi componenti pazzi: papà, mamma e figli piccoli. Brevi episodi per alcuni mesi poi la serie della Fox partita stabilmente nel 1989 fino ad oggi ancora inossidabile sulle reti Mediaset (nel 1991 su Canale 5 con “Burt il genio” poi su Italia Uno) tanti nuovi personaggi dopo i movie di successo. Versioni televisive in tutte le lingue con la loro ironia surreale al limite del nonsense son risultati traducibili e sottotitolabili con frasi e idiomi strani in tutte le culture, da Oriente a Occidente. I genitori Homer e Marge sono gli stessi a tutte le latitudini contengono le sfumature genitoriali impossibili... tipiche di mamma e papà in 3 diverse generazioni. Nominati e osannati con 32 Emmy, Golden Globe o sulla “Walk of Fame”, Hollywood come Springfield... Una Lisa o una Maggie, un Bart, li trovi comunque in casa tua o dai vicini tanto famigliari a tutti da coinvolgere in vari episodi star come Lady Gaga, Michael Jackson, Trump e Gearge Bush, così realistici nelle 'sfumature' dei ruoli da non sfigurare...

