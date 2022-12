Sinergia per rilanciare la cultura. A tutto swing il concerto IMS

Dopo due anni il tradizionale appuntamento natalizio dell'Istituto Musicale Sammarinese finalmente torna e ieri al Teatro Titano di San Marino Città, ha presentato un Concerto … a tutto swing!” All'evento, patrocinato dalle Segreterie di Stato Istruzione e Cultura e il Turismo, erano presenti i Capitani Reggenti ed ha visto protagonista, sotto la direzione del M° Stefano Chiarotti, il Coro di Voci Bianche dell’Istituto Musicale Sammarinese, la Corale San Marino, l’Orchestra Sinfonica della Repubblica di San Marino e con la partecipazione della cantante sammarinese Sara Jane Ghiotti. Lo swing, genere simbolo della tradizione musicale americana, è stato il leitmotiv della serata ed ha accompagnato il pubblico in una carrellata di canzoni, anche natalizie, divenute ormai pietre miliari della storia della musica, con brani arrangiati per l’occasione dal M° Marco Capicchioni. Non solo un momento di condivisione ad un passo dal Natale. Nell’organizzare questo concerto, l’intento dell’Istituto Musicale Sammarinese è stato quello di unire le forze di alcune fra le più importanti realtà musicali sammarinesi, al fine di realizzare in sinergia un evento culturale che possa sottolineare le grandi potenzialità di San Marino.

Nel video il commenti di Giacomo Volpinari, Presidente dell’Istituto Musicale Sammarinese

