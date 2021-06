"Sino alla Luna e Ritorno", il nuovo libro di Chiara Macina Un'antologia in cui l'autrice racconta episodi di vita vissuta, in cui le lettrici e i lettori possono immedesimarsi

L'autrice sammarinese Anna Chiara Macina ha presentato all'Hotel Cesare in via Salita della Rocca la sua nuova raccolta di racconti, dal titolo "Sino alla Luna e Ritorno". Un insieme di 26 storie che ripercorrono la vita della scrittrice raccontando le esperienze che l'hanno formata maggiormente, e cercando di dare conforto ai lettori e alle lettrici, specialmente in un momento complesso come quello della pandemia. Alla presentazione erano presenti anche l'amico Carlo Biagioli e la docente dell'Università di San Marino Maria Elena D'Amelio.

