SistersBrothers: western del Nord Ovest USA

AUDIARD, miglior regista a Venezia LEONE D'ARGENTO 2018, gioca coi nomi e le assonanze contrarie che rendono lo scherzo del destino (2 assassini seriali su commissione, fratelli in sorella morte dispensata con freddezza senza ritegno...) incipit divertente e folle già nel titolo originale: SISTERS BROTHERS. 2 grandi attori perfetti in coppia si scambiano spesso i ruoli (torturatori e professionali sul lavoro... con le mani sporche di sangue ma sempre fratelli) rimanendo originali nei personaggi tracciati dalla sceneggiatura (uno beve l'altro no: uno vuole una fidanzata l'altro cerca una prostituta) come nel libro di deWitt, che di scrittura cinematografica se ne intende. Rivisitare il WESTERN (anche lo spaghetti pulp USA alla TARANTINO) non è di per sé una novità ma condire a metà Ottocento (siamo nel 1851) il mondo selvaggio del Nord Ovest tra Oregon e California con i bordelli e la febbre dell'oro è l'espediente giusto per capire quanta umanità è contenuta nell'attività omicida di 2 fratelli pistoleri, che ancora desiderano tornare a casa dalla madre, insieme.

fz