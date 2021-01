RAPPORTI SAN MARINO – CINA Siti UNESCO: la Giunta di Città firma lettera d'intenti per il gemellaggio tra il Monte Fayuan e il Monte Titano

Questa mattina in videoconferenza, la Giunta di Castello di Città ha siglato una lettera di intenti con la Contea di Nanjing - presieduta da Lorenzo Riccardi Ministro at Large and Permanent Observer to ESCAP per la Repubblica di San Marino, - finalizzata al gemellaggio tra il Monte Fayuan – dove si trova il sito delle costruzioni fortificate Fujian Tulou – e il Monte Titano nella Repubblica di San Marino.

Una iniziativa che rientra nelle celebrazioni per il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi che ricorre quest'anno. Entrambi i siti sono iscritti nella lista del patrimonio Unesco dal 2008. “L'intento – fa sapere la Giunta – è quello di promuovere la firma del gemellaggio nel giugno prossimo, in occasione della 44esima Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco che si terrà proprio nella provincia cinese di Fujian”. Grazie a questo accordo, si vorrebbero sviluppare scambi culturali, turistici ed economici tra le due realtà, utili non solo al Castello ma all'intera Repubblica.

