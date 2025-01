VIDEOCLIP Skunk sono artisti 'skin' L'arte nell'era digitale dei britannici Skunk Anansie dal titolo AN ARTIST IS AN ARTIST nel nuovo singolo anche in un videoclip tra skin e pop

L'ARTE È ARTE e la fanno gli artisti, era digitale o meno, la band inglese continua il suo percorso dentro il “sound meticcio” unico e riconoscibile che ha fatto la storia anche in Italia. Il gruppo si è ricostituito nel 2008 dopo un decennio di sperimentazione e 5 album. AN ARTIST IS AN ARTIST è una sorta si manifesto critico in un brano incalzate contro la cultura musicale di oggi viziata dai social e dall'intelligenza artificiale diffusa... tour europeo pronto e prodotto da David Sitek dei TV on The Radio già produttore di Scarlett Johansson. Senza follower e per età un artista resta tale derivando da un percorso lontano che va oltre il muro tecnologico. Sfidano il digitale basandosi sulla padronanza della parola e degli strumenti di sempre: SKANKA dalle strade di Londra come 30 anni fa, erano skin...

