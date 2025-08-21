Smalf 2025: ai vincitori la registrazione di un demo professionale e un reel

Mentre in Piazza Bertoldi, per le tre serate della Festa dell'Amicizia, terrà banco il liscio, al Parco Dante Alighieri spazio allo Smalf 2025, il San Marino Amicizia Live Festival, concorso per band e cantanti solisti, giunto alla 23esima edizione.

“Il messaggio – dichiara Stefano Piva, Patron del San Marino Amicizia Live Festival – è sempre quello dell'intrattenimento, del coinvolgimento dei giovani. Un messaggio anche di pace, verso i giovani che sono sempre stati amanti della buona musica. Sono talenti sammarinesi o del circondario. E gli diamo questo spazio per esibirsi e per dimostrare quanto valgono”. Venerdì l'anteprima con NextGen Night, organizzato dai giovani Dc, con happy hour dalle 17:30 e a seguire il Dj Set e sabato dalle 20 le selezioni dei 17 concorrenti, da cui usciranno i sei finalisti che domenica si contenderanno la vittoria dello Smalf 2025: “I vincitori – conclude Piva – avranno l'opportunità di incidere un brano in sala d'incisione, con il discografico Andrea Felli, ed anche un reel del backstage in studio”.









