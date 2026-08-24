SMALF: la band sammarinese Rejected vince la 24° edizione

Nella serata di ieri, nella cornice della Festa dell'Amicizia, si è chiuso lo SMALF, il San Marino Amicizia Live Festival. Dopo tre serate dedicate alla musica dal vivo al Parco Dante Alighieri a conquistare la 24° edizione sono stati i Rejected, giovanissima band sammarinese. Tre musicisti di 15, 16 e 17 anni che hanno affrontato il palco con energia, personalità e maturità musicale.

A Campo Bruno Reffi invece protagonista la musica di Lucio Battisti: “Quel gran genio…le canzoni di Battisti come non le hai mai sentite". Appuntamento interamente dedicato a una delle voci più indimenticabili del panorama musicale italiano, tra gli autori più rivoluzionari e amati. La San Marino Concert Band ne ha reinterpretato il repertorio in chiave orchestrale, trasformando brani senza tempo in un omaggio pensato per emozionare il pubblico di ogni generazione.







