INTORNO A NOI Smarrirsi per poi ritrovarsi... a teatro “SMARRIMENTO” con Lucia Mascino per la regia di Lucia Calamaro riparte da Rimini per la nuova tournée al Teatro Astra di Bellaria-Igea Marina una pièce cabarettistica tutta al femminile

C'è sempre un inizio di tutto e bisogna sempre ricominciare... lo SMARRIMENTO arriva proprio da lì: pure la tournée (dal francese girare e rigirare...) riparte da Rimini e riprende dal dopo covid, pandemia e via... MASCINO è tanta roba piena di cinema, teatro, televisione con un talento comico e l'ironia giusta tra commedia e cabaret-donna. Premio Vittorio Mezzogiorno e Premio Anna Magnani, è tutto dire, Lucia con una passione per la Vitti e Virna Lisi. Anna è una scrittrice in crisi sul palcoscenico perché non riesce ad andare avanti... (horror vacui in scena, lei, recita anche il marito di Anna e ne scimmiotta le crisi coniugali maschili con la sua faccia furba da donna in ri-partenza di coppia. In fondo noi siamo “le storie che ci abitano” finché non ci smarriamo...

