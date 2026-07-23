SMIAF 2026, la trasformazione va in scena

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati Segretario di Stato per il Turismo, Alessandro Riccardi, organizzatore generale SMIAF Film Section e Virginia Rossi organizzatrice SMIAF

La felicità è un concetto personale. Ognuno la cerca e la vive in modo diverso. Già Aristotele sosteneva che non fosse una condizione da raggiungere, ma un modo di vivere. Ma come si racconta oggi la felicità? Può farlo anche il cinema. È questa una delle novità della diciannovesima edizione dello SMIAF – San Marino International Arts Festival, in programma dal 31 luglio al 2 agosto nel Centro Storico della Repubblica di San Marino. Debutta lo SMIAF Film Section, una nuova sezione dedicata ai cortometraggi che, attraverso storie provenienti da tutto il mondo, prova a dare forma a un sentimento tanto universale quanto personale. Dalle oltre 700 candidature arrivate da tutto il mondo, si è arrivati ad una selezione di opere che esplorano la felicità nelle sue sfumature più intime, complesse e contemporanee, trasformando il grande schermo in uno spazio di riflessione e confronto.

Il tema del 2026 è "Trasformazione", un invito a vivere il cambiamento attraverso l'arte. Per tre giorni il Centro Storico diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto con oltre cinquanta spettacoli tra teatro, circo contemporaneo, danza, musica e arti visive, dando ampio spazio ai giovani talenti, protagonisti con idee, linguaggi e visioni innovative.

Tra gli appuntamenti in programma anche il reading "Hamnet/Hamlet: Metamorfosi di un nome", interpretato dal sammarinese Michele Ghiotti insieme a Chiara Cicognani. Non mancheranno gli spettacoli internazionali di circo contemporaneo, teatro e danza, i concerti serali al Campo Bruno Reffi, le mostre, gli incontri, lo street food e i mercatini, tutti a ingresso gratuito. Tre giorni per lasciarsi sorprendere dall'arte e, magari, ritrovare anche un piccolo frammento di felicità.





Nel video le interviste a Federico Pedini Amati Segretario di Stato per il Turismo, Alessandro Riccardi, organizzatore generale SMIAF Film Section e Virginia Rossi organizzatrice SMIAF







