Smiaf al via

Venti spettacoli al giorno: dj set, arte di strada, tavole rotonde e concerti riempiranno il cuore del Titano. Un richiamo all'importanza della cultura che merita di sopravvivere e ricevere incentivi economici, non a caso il titolo dell'evento: “Senza cultura il paese muore”.

30 i volontari provenienti da San Marino e dall'estero che assisteranno gli artisti per le vie di Città, un gruppo sempre più in crescita rispetto agli scorsi anni. La manifestazione si conferma quindi uno degli appuntamenti con la cultura più longevi grazie al sostegno non solo degli sponsor, ma anche della Giunta di Castello e della Segreteria al Turismo.





Nel video le interviste a Tommaso Rossini, project manager Smiaf e Augusto Michelotti, Segretario di Stato al Turismo





Francesca De Martino