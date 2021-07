Smiaf, seconda giornata per il festival: Tickline, parkour e motociclette

Dopo l'inaugurazione di venerdì pomeriggio la rassegna dello Smiaf entra nel vivo, con spettacoli di ogni sorta per la Città. Partenza già la mattina, con il Trickline Contest, in cui i partecipanti si sfidano a colpi di salti ed evoluzioni con il supporto di una corda elastica. Sport estremi protagonisti in questa edizione, affiancati alle sempre presenti esibizioni artistico-culturali, rivolte a tutti gli artisti di strada che qui hanno un luogo dove potersi esprimere al meglio.

C'è anche però chi salta senza supporto, prendendo parte alle esibizioni di parkour nella zona del Monastero di Santa Chiara: un pomeriggio pieno di evoluzioni in aria, che diventano anche un'occasione per sfidarsi a chi compie l'acrobazia più spericolata. E poi l'invasione dei centauri con il Trial Show, uno spettacolo di moto in cui i piloti si sono esibiti su un percorso a ostacoli di fronte a un vasto pubblico, sempre nella sede del parcheggio 6, in cui gli eventi adrenalinici sono i protagonisti della rassegna. La serata prevede poi diversi spettacoli sparsi per tutto il centro, in attesa di domani dove sarà possibile osservare ancora una volta le esibizioni, che andranno a concludere la tre giorni del festival.