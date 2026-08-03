SMIAF 2026 SMIAF, si conclude la 19esima edizione con partecipazione record. Il Centro come laboratorio creativo Gli organizzatori: "Siamo tra gli appuntamenti più importanti a San Marino e le presenze lo confermano"

Il coraggio di cambiare, la forza di immaginare nuovi orizzonti, la capacità dell'arte di reinventare gli spazi e, soprattutto, le persone.

Lo SMIAF, il San Marino International Art Festival, è stato tutto questo, ancora una volta, per il 19esimo anno consecutivo, superando tutte le aspettative, con una partecipazione straordinaria. Gli organizzatori sono soddisfatti: "Pensiamo di essere tra gli appuntamenti più importanti a San Marino, e le presenze lo confermano".

Per tre giorni, dal 31 luglio al 2 agosto, il Centro Storico è diventato un grande laboratorio creativo a cielo aperto, dove musicisti, performer, artisti visivi, artigiani e creativi provenienti da Paesi diversi hanno dato vita a un mosaico di linguaggi, visioni ed emozioni.

Concerti, spettacoli, arte di strada, installazioni, workshop, incontri, cinema - con la novità dei cortometraggi - esperienze dedicate al benessere e alla sperimentazione artistica hanno accompagnato il pubblico in un percorso capace di abbattere confini, stimolare la curiosità e riscoprire il valore della condivisione.

Lo SMIAF dimostra come la cultura possa essere molto più di un'esperienza da osservare: può diventare un motore di cambiamento, uno strumento capace di creare connessioni autentiche, valorizzare il territorio di San Marino e costruire comunità.

Edizione dopo edizione, il Festival riunisce artisti e visitatori in un'esperienza collettiva che supera i limiti geografici e culturali, trasformando il Centro Storico in un luogo dove idee, talenti e persone si incontrano per dare forma a qualcosa di irripetibile.

Quest'anno, il filo conduttore è stata la Trasformazione. Una parola che racchiude il senso più profondo del Festival, e che si esplica attraverso l'arte come momento di condivisione e di crescita personale. Ogni trasformazione nasce da un incontro. E ogni incontro può cambiare il modo di guardare il mondo. Grazie allo SMIAF, tutto questo è stato possibile.

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