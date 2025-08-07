FESTIVAL Smiaf, si è conclusa la diciottesima edizione: quasi 28 mila visitatori, oltre il 22% in più rispetto al 2024 Il tempo incerto non ha fermato il divertimento: solo due dei 70 eventi sono saltati per la pioggia

Artisti locali, italiani, ma anche cantanti cileni, acrobati tedeschi e tanti altri ospiti da tutto il mondo per il San Marino International Arts Festival. Il centro storico della Repubblica ha fatto da cornice alla tre giorni di eventi, dal 1 al 3 agosto, andati in scena per la diciottesima edizione. Il tempo incerto non ha fermato il divertimento: quest'anno sono stati quasi 28 mila gli spettatori, oltre il 22% in più rispetto al 2024. La funivia ha registrato oltre 14 mila passaggi, con un incremento di quasi il 12% rispetto all'anno scorso.

Solo due dei 70 eventi sono saltati a causa della pioggia. Dopo 18 anni lo Smiaf è diventato maggiorenne: ecco perché il tema scelto per questa edizione è stato la partecipazione: il pubblico non ha solo assistito, ma è stato coinvolto negli spettacoli. E la risposta è stata entusiasta a giudicare dal grande successo di alcuni spettacoli come la danza contemporanea di Anna Krazy o le incursioni di teatro fisico di Murmuyo. Il programma di quest'anno ha visto artisti di strada, mostre, concerti, ma anche mercatini artigianali, street food ed esperienze di benessere.

Fondamentale il lavoro dietro le quinte dei 40 volontari sostenuti dai numerosi sponsor e dalle istituzioni, in particolare le Segreterie di Stato Turismo, Cultura, Territorio e Affari interni, l'Ufficio Turismo e la Giunta di Castello di Città. Lo Smiaf continua con la vendita della prima graphic novel dell'evento ““InFondo – Una storia illustrata” e la puntata live di Youth Cast a proposito degli eventi culturali sammarinesi, che sarà presto disponibile sulle principali piattaforme digitali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: