FESTIVAL Smiaf, torna il Festival che promuove l'arte: dal 1 al 3 agosto, nel centro storico Oltre 30 ospiti per intrattenere grandi e piccini, cittadini e turisti

Un festival gratuito con oltre 30 artisti tra buskers, cantanti, ballerini e scrittori. Lo Smiaf – il San Marino International Arts Festival - torna con la 18esima edizione per divertire grandi e piccini, cittadini e turisti. Un rito ormai, che si terrà dal 1 al 3 agosto nella cornice del centro storico di San Marino. È un evento che ha più valori. Quello dell'evento in sé quindi artistico, culturale, delle performance, l'attrattività che ha per il pubblico - ha detto Alan Gasperoni, Segretario particolare Turismo - e l'altro è quello di essere un evento fortemente turistico, quindi valido per le persone che diventano turisti quando vengono allo Smiaf a visitarlo, ma anche per quelli che sono già in territorio, che si trovano le vie animate da questo Festival.

Quest'anno il tema portante dell'evento sarà la partecipazione, intesa come espressione personale e responsabilità sociale. "Abbiamo pensato che a 18 anni si diventa maggiorenni e più attivi nella vita sociale, politica e comunitaria. Quindi abbiamo deciso di coinvolgere artisti che coinvolgessero a loro volta il pubblico nei loro show - ha aggiunto Daniela Amici, volontaria dell'Associazione Marciamela, organizzatrice del Festival -, per far sì che il pubblico non sia solo spettatore ma creatore di qualcosa di unico, insieme".



Un programma ricco di eventi per tutta la giornata accontenterà vari gusti e presenterà artisti provenienti da tutto il mondo. "Gli eventi vanno da spettacoli di arte di strada, mostre, concerti - ha detto Giovanni Vincenzi, volontario dell'Associazione Marciamela -. Avremo artisti come i Newen Afrobeat, i Circus Unartiq, i Fossick Project, Murmuyo e tantissimi altri".

Non solo divertimento ma anche tanto relax. Sarà possibile anche prenotare trattamenti antistress e massaggi. Perché lo Smiaf è promozione dell'arte, ma anche del benessere della persona.

Nel servizio le interviste a Alan Gasperoni (Segretario particolare Turismo), Daniela Amici (volontaria Associazione Marciamela) e Giovanni Vincenzi (volontario Associazione Marciamela).

