Smiaf: tornano le passeggiate per i cieli del Titano Presentata la 14 edizione dello Smiaf: tre giorni di arte e sport sul Titano

Un fine settimana ricco di spettacoli, show, concerti e tanto divertimento. Torna l'evento Smiaf, organizzato dall'associazione Marciamela, dedicato ad arte, musica e, per il secondo anno, sport estremi: una rassegna di eventi che raccoglie artisti di strada provenienti da tutto il mondo, che possono esprimere liberamente se stessi e la propria arte. Come nella scorsa edizione, tanti eventi animeranno la Repubblica, a cominciare dall'Highline show, la camminata di 300 metri tra le torri Guaita e Cesta, spettacoli musicali e anche alcuni contest, come il Trickline, in cui i partecipanti si sfideranno a colpi di acrobazie eseguite grazie ad una corda elastica. Il centro sarà come sempre il Campo Bruno Reffi, dove verrà allestito un palco per i concerti serali, che vedranno esibirsi tra le altre anche la band Marlene Kuntz, a cui il Capitano di Castello Tomaso Rossini è particolarmente legato. Questa edizione ha trovato il sostegno delle Segreterie di Stato al Turismo, alla Cultura e al Lavoro, che al termine della conferenza hanno brindato tutti insieme, a una rassegna ricca di pubblico e di successo.

File allegati Il programma dello Smiaf

