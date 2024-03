STORIA ROCK ANIMAZIONE Smoke dei Purple in un 'clip-cartoon' Dopo più di mezzo secolo i DEEP PURPLE pubblicano per il loro pubblico la clip di “Smoke on the Water” dall'album MACHINE HEAD successo del 1972

La leggendaria canzone SMOKE ON THE WATER della rock band inglese in un altrettanto epocale 'clip-cartoon' a celebrare l'edizione super de luxe del vinile sul mercato dal 29 marzo. Il testo cita l'incendio del palco di Montreax al concerto del 1971 di Frank Zappa & the Mathers of Invention. Fu un fan a sparare con una lanciarazzi verso il palcoscenico sull'acqua bruciandolo, facendo la storia (fumo...).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: