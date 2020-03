Società Dante Alighieri San Marino: posticipato scadenza premio "Un giorno per Dante"

La Società Dante Alighieri di San Marino ha posticipato la scadenza del premio “Un giorno per Dante”, fissata nei mesi scorsi per domani. Il premio, rivolto a tutti gli studenti delle scuole e degli istituti superiori della Repubblica, nonché agli studenti sammarinesi iscritti fuori territorio, è nato per coinvolgere le nuove generazioni nella celebrazione del Dantedì, iniziativa istituita proprio quest'anno il 25 marzo dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana. Il termine per la consegna degli elaborati è stato prorogato al terzo sabato utile dopo la ripresa regolare delle lezioni scolastiche.

Il vincitore del primo premio riceverà la somma di 500 €, messa gentilmente a disposizione dall'Ambasciata d’Italia a San Marino e il suo testo verrà pubblicato sull'annuario Identità Sammarinese del 2020. Il secondo classificato riceverà la somma di 300 € e il terzo classificato la somma di 200 €, entrambe messe a disposizione dalla Società Dante Alighieri di San Marino.