Soggiorni culturali, visita a Casa Fabbrica

Procede la 40esima edizione dei Soggiorni culturali. Il viaggio dei giovani, figli e nipoti dei sammarinesi emigrati all'estero, alla scoperta delle loro radici. Un programma fitto di impegni per gli oltre 40 ragazzi ospiti nella Repubblica. Oggi alle prese con la tradizione militare di San Marino, con l'intervento del colonnello Augusto Gatti. Poi, una lezione sull'importanza della Repubblica per l'Unione Europea con l'ambasciatore di San Marino in Spagna Luca Brandi. Infine, l'incontro a Casa Fabbrica, per la degustazione degli oli locali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: