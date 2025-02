Sogni d'amore e sesso 'queer-of-age'

La storia di un primo amore adolescenziale QUEER sul “coming-of-age” (diverso, di passaggio, tra la giovinezza e la maturità) di una ragazza per la sua insegnante di francese scoperto da nonna e mamma (dalle 95 pagine serrate scritte dalla protagonista) in un ravvicinato confronto generazionale che farà emergere le passioni desiderate di tutte. Un mondo femminile che riguarda l'intero universo maschile dello stesso regista nel ricordare con tenerezza il suo giovanile innamoramento sconfinato... Un cinema indipendente e politico nei fatti. Descrive le forme dell'amore, oggi, tra emozione e scrittura filtrate anche dalla danza come nuova coreografia espressiva, filmica e contemporanea.