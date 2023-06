"Sol'Opera" arriva a San Marino, baritono il connazionale Luca Grassi

A Roma, martedì 13 e giovedì 15 giugno al Teatro Titano di San Marino. Sono le prossime due 'date' del tour mondiale della compagnia “Sol'Opera” che porta in scena un Gala Concert. Nel cast anche il baritono sammarinese Luca Grassi: “E' con molto piacere che ritorno a San Marino dopo qualche anno. Quando c'è una bella occasione come questa mi rende felice”. Il concerto è suddiviso in due parti: si comincia con la prima opera mai scritta in Corea. “Chunhyangieon”, composta nel 1950, può essere paragonata ad una moderna “Romeo e Giulietta”. Nella seconda parte del concerto, invece, arie italiane di Verdi e Donizetti ma anche Mozart. Una tappa quella sammarinese che gode del patrocinio delle Segreterie alla Cultura e agli Esteri ed è stata fortemente voluta dalla presidente e 'ceo' di 'Sol'Opera': “So Young Lee – dice Luca Grassi – che è una delle più grandi impresarie operistiche coreane ed è anche console di San Marino in Corea”. “Spero che questo concerto – auspica So Young Lee – sia l'inizio dello scambio culturale tra Corea e San Marino”.