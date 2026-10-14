Soldi e società dell'apparenza: alla Festa del Cinema è in concorso "Brianza"

La crisi economica del 2009, una zona d'Italia estremamente attaccata ai soldi e alle apparenze, una storia ispirata a tragici, reali fatti di cronaca: tutto questo è “Brianza”, in concorso alla 21esima Festa del Cinema. E' la storia di Giorgio Farina, erede di una prestigiosa armeria in Brianza, che rischia di perdere tutto dopo aver investito una fortuna nell’apertura di una boutique di lusso in Svizzera. Sommerso dai debiti e ossessionato dal mantenere intatta la propria rispettabilità, Giorgio si lascia coinvolgere da Alberto Fumagalli, eccentrico uomo d’affari che gli propone un piano di appropriazione indebita.

Nel video le interviste a Simone Catania, regista; Fausto Russo Alesi, attore; Paolo Pierobon, attore







