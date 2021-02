"Sole" in affitto è femmina

Giovani senza prospettive ma con il cuore. Una ragazza d'origine polacca incinta accompagnata per denaro a partorire. La scorta all'arrivo in Italia un ragazzetto (ERMANNO) che ne finge la paternità a sua volta per soldi. Un bambino che nasce e deve trovare il suo posto nel mondo. Viene inaspetta e non voluta, prematura e bellissima, “SOLE”. La giovanissima mamma LENA è pronta a lasciarla alla finta adozione parentale di uno zio senza scrupoli del giovane padre suo malgrado. La storia in fondo parla di solitudini tenere e fragili. 2 persone e una neonata, prese dalla vita, che non si sono mai sentite amate davvero.





Intervista skype con CARLO SIRONI Regista