Solidarietà, arte, guerra. Intervista a Edoardo Bennato: “Da sempre sto con i palestinesi, difendo il sud del mondo”

Immagini di Loretta Masini. Intervista di Mauro Torresi.

Bagno di folla per il concerto di Edoardo Bennato a San Marino il 7 settembre 2025, all'interno de “L'Isola che non c'è”: evento dedicato a musica e solidarietà, con momenti di sensibilizzazione a favore dei bambini malati di tumore. In un'intervista a San Marino Rtv il celebre cantautore affronta diversi argomenti: la cura dei più fragili, l'arte, la musica, fino alle guerre (dal conflitto israelo-palestinese a quello russo-ucraino)



Il concerto di oggi, ha detto, è dedicato ai bambini. Allora, che ritorno ha avuto da parte del pubblico per questo evento che è dedicato, oltre che alla musica, alla prevenzione dei tumori infantili?

Quei bambini che sono sfortunati e che comunque bisogna, a maggior ragione, amare e aiutare, insomma. T'immagini un genitore che ha un bambino malato... Io ho una figlia - mi sembra adesso che le cambiavo i pannolini - che adesso ha vent'anni. E quindi immagino che cosa può essere per un genitore avere un figlio piccolo malato, è tremendo. Comunque, è importante che stasera abbiamo parlato di questo, sensibilizzato qui a San Marino, ed è importante che da San Marino parta un'iniziativa di questo tipo.

L'evento si chiama "L'isola che non c'è", citando ovviamente una sua canzone nell'album "Sono solo canzonette". Inizialmente uno che la sente distrattamente potrebbe pensare al mondo fiabesco di Peter Pan, però nella canzone si parla della guerra, si fa riferimento alla guerra, alle storture della società. Quindi è un pezzo più che mai attuale. Tra l'altro, quando lei ha parlato degli scenari di guerra, è scattato l'applauso da parte del pubblico.

È chiaro che sono argomenti dell'emergenza attuale, però io non devo fare comzzi. Devo fare poesia e dare buone vibrazioni agli altri. Perché può capitare che dal palco si faccia demagogia e si parteggi per una fazione politica. E questo è brutto. Mi diceva Fabrizio De André, di cui ho grande stima, che la musica, soprattutto il rock che facciamo noi, deve essere svincolata dalle fazioni politiche perché tendono sempre a fagocitare le masse attraverso i cantanti, i gruppi. I Rolling Stones, per esempio, sempre al di fuori di quelle che sono le diatribe fra le fazioni politiche. Lo stesso Dylan. Perché cito Rolling Stones e Dylan? Perché mi piacciono.

Lei si immaginava di trovarsi nel 2025 con questo mondo a livello internazionale, e come descriverà nel futuro il mondo attuale?

Ti confesso che non avrei mai immaginato che nel 2025 ci fosse una situazione di questo tipo con questa emergenza. Nel 2022 - anno in cui era scoppiata la guerra in Russia, però ancora non si parlava della guerra in Medio Oriente - feci delle tele. E io, così d'istinto, ho dipinto questa tela in cui c'è un camion rovesciato, una città distrutta e due bambini che si tengono per mano e che scappano, e sembra una scena di Gaza di oggi. Con questo non voglio dire che io guardo nel futuro e che ho una sfera di cristallo. No, però diciamo che in base a quelli che sono gli eventi del passato, ricostruisco quello che potrebbero essere gli eventi futuri. Ma niente di eccezionale. Potrebbe farlo ognuno di noi, ammesso che però si utilizzino i parametri giusti. Ciò non toglie che, ti ripeto, non pensavo che in Medio Oriente, e soprattutto in Ucraina, ci fosse una guerra di questo tipo, che non riusciamo a capire. In Ucraina noi non riusciamo a capire. Quindi, non riuscendo a capire, non riusciamo neanche a capire come aiutare chi, come, dove. Per quanto riguarda invece il Medio Oriente, il problema è storico, viene da lontano. Viene da lontano perché comunque forse era sbagliato che nel 1945 ci fosse un insediamento in quell'area latitudinale. Perché è chiaro che gli sviluppi futuri sarebbero stati questi. Una città come New York, tecnologizzata, evoluta socialmente, culturalmente, intorno al deserto, intorno ai Beduini. Io sono un uomo del sud, quindi geneticamente sono portato a difendere, devo difendere il sud. Il sud dell'Italia, il sud dell'Europa e il sud del pianeta. Quindi, se mi chiedi da che parte sto, è chiaro che sono dalla parte dei palestinesi da sempre. Però il problema è molto più complesso. E la responsabilità è di noi, famiglia umana adulta, che nel 1945 abbiamo permesso - mi comprometto con questa mia dichiarazione -, un insediamento di quel tipo, di quella parte della nostra comunità, evoluta socialmente, culturalmente, tecnologicamente, in quell'area. E paghiamo le conseguenze.

Chiudo con tutt'altro argomento, tornando alla musica. Lei nel corso del tempo ha performato, diciamo così, con artisti anche dell'ultima generazione. C'è qualcuno con cui vorrebbe tornare a fare musica? Cosa pensa delle nuove generazioni, di musicisti che spesso vengono un po', etichettate come superficiali, o non più all'altezza del passato.

Io stasera, a proposito de "L'Isola che non c'è", ho cantato questo pezzo che nel ritornello fa "vorrei che per te questa Isola che non c'è diventasse realtà, non soltanto un'utopia", ecco. E l'anno scorso l'abbiamo fatta sul palco con Leo Gasman, di cui ho grande stima, che è un amico fraterno, anche perché lui questi problemi, queste situazioni gli piacciono, cioè le fa nel modo giusto, capito? Quindi sono in simbiosi con lui. Spesso gli dico: "Leo, tu sei bravissimo a cantare, è bravissimo a cantare sul palco, però come tuo nonno e come tuo padre farai l'attore, un grande attore".







