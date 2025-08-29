Solidarietà: presentata “L'Isola che non c'è”. Obiettivo prioritario aiutare il piccolo “Samuele”

“Quando c'è una vera necessità, di fronte a malattie rare o complicate che colpiscono bambini”, la comunità sammarinese “c'è e ci sarà”. Così il Segretario di Stato al Turismo. Sarà una domenica speciale, il 7 settembre, al Parco Ausa di Dogana. Momento clou il concerto di Edoardo Bennato. “L'isola che non c'è”, non a caso, il titolo della terza edizione di questo evento solidale. Già dal pomeriggio sarà grande festa. Gonfiabili, spettacoli di magia, ruota della fortuna; impossibile citare tutto. E poi DJ set, il concerto dei talenti dell'Istituto Musicale, quello della Concert Band. La priorità è che i bimbi si divertano, ha detto Pedini Amati. Che con la voce a tratti rotta dalla commozione ha ricordato come quest'anno l'obiettivo sia aiutare il piccolo Samuele. “E' un nome reale – spiega -; ma chiaramente non diremo niente di lui. Deve affrontare un'operazione importante nei prossimi mesi e noi vorremmo stargli vicino”. Ingresso gratuito alla manifestazione. Chiunque potrà contribuire con un'offerta. E sta già rispondendo presente, il Paese. L'intero Congresso di Stato a patrocinare l'evento organizzato dalla Segreteria. E che ha il sostegno di 120 sponsor: già raccolti quasi 50.000 euro. Non mancherà un momento di confronto: sull'importanza del ruolo delle associazioni pediatriche. Coinvolta quest'anno anche una realtà italiana, “Hope4You”: nata dall'iniziativa di una coppia la cui nipote è affetta da una rarissima malattia neurodegenerativa. Stiamo vivendo – è stato detto - una “lotta contro il tempo”; la disponibilità di San Marino è stata “istantanea”. Raccolta fondi, in occasione dell'evento, anche per l'associazione “Oceano Blu”; già organizzatrice di “Sfida per la Vittoria”. A volte è importante anche “una pacca sulla spalla”, è stato aggiunto. E soprattutto la capacità di un territorio di fare rete. Proprio sul fare fronte comune, in particolare nell'associazionismo, insiste una realtà benefica – attiva specie in ambito oncologico - come “InSiamo”. L'auspicio del Segretario Pedini Amati è che questa manifestazione resti nel tempo.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo), Simona Tamburini (“Hope4You”), Andrea Nardoni (“Oceano Blu”) e Jader Tosi (“InSiamo”)









