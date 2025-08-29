L'EVENTO Solidarietà: presentata “L'Isola che non c'è”. Obiettivo prioritario aiutare il piccolo “Samuele” “Deve affrontare un'operazione importante nei prossimi mesi”, ha sottolineato il Segretario Pedini Amati. Terza edizione dell'evento benefico. In conferenza stampa anche i rappresentanti di 3 associazioni

“Quando c'è una vera necessità, di fronte a malattie rare o complicate che colpiscono bambini”, la comunità sammarinese “c'è e ci sarà”. Così il Segretario di Stato al Turismo. Sarà una domenica speciale, il 7 settembre, al Parco Ausa di Dogana. Momento clou il concerto di Edoardo Bennato. “L'isola che non c'è”, non a caso, il titolo della terza edizione di questo evento solidale. Già dal pomeriggio sarà grande festa. Gonfiabili, spettacoli di magia, ruota della fortuna; impossibile citare tutto. E poi DJ set, il concerto dei talenti dell'Istituto Musicale, quello della Concert Band. La priorità è che i bimbi si divertano, ha detto Pedini Amati. Che con la voce a tratti rotta dalla commozione ha ricordato come quest'anno l'obiettivo sia aiutare il piccolo Samuele. “E' un nome reale – spiega -; ma chiaramente non diremo niente di lui. Deve affrontare un'operazione importante nei prossimi mesi e noi vorremmo stargli vicino”. Ingresso gratuito alla manifestazione. Chiunque potrà contribuire con un'offerta. E sta già rispondendo presente, il Paese. L'intero Congresso di Stato a patrocinare l'evento organizzato dalla Segreteria. E che ha il sostegno di 120 sponsor: già raccolti quasi 50.000 euro. Non mancherà un momento di confronto: sull'importanza del ruolo delle associazioni pediatriche. Coinvolta quest'anno anche una realtà italiana, “Hope4You”: nata dall'iniziativa di una coppia la cui nipote è affetta da una rarissima malattia neurodegenerativa. Stiamo vivendo – è stato detto - una “lotta contro il tempo”; la disponibilità di San Marino è stata “istantanea”. Raccolta fondi, in occasione dell'evento, anche per l'associazione “Oceano Blu”; già organizzatrice di “Sfida per la Vittoria”. A volte è importante anche “una pacca sulla spalla”, è stato aggiunto. E soprattutto la capacità di un territorio di fare rete. Proprio sul fare fronte comune, in particolare nell'associazionismo, insiste una realtà benefica – attiva specie in ambito oncologico - come “InSiamo”. L'auspicio del Segretario Pedini Amati è che questa manifestazione resti nel tempo.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo), Simona Tamburini (“Hope4You”), Andrea Nardoni (“Oceano Blu”) e Jader Tosi (“InSiamo”)

