DOCUMENTI REGIONE 'Solitudinari' libertini tondelliani LA SOLITUDINE È QUESTA di Andrea Adriatico su Pier Vittorio Tondelli a TEATRI DI VITA bolognesi

Tondelli scrittore di Correggio morto negli 1991 di AIDS ha rappresentato tutti gli anni 80 della “piccola città bastardo posto”gucciniana in pieno riflusso postmoderno dall'emergenza terroristica tra Bologna e Rimini tondelliane. 7 scrittori contemporanei under 40, nati negli 80, raccontano il loro Tondelli nei 7 libri scritti dall'autore di ALTRI LIBERTINI in 7 cittadine amate e vissute da Pier Vittorio. Il regista Andrea Adriatico evidenzia ciò che rimane: parole dell'anima scritte per una generazione che non poteva non leggere. Il soundtrack del film e di Massimo Zamboni (ex CCCP).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: