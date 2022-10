CIRCONDARIO CULTURA Solo a Cesena un "Festival Bazàr" del film corto Il Malatesta Short Film Festival cesenate alla VI edizione curata da Luca Berardi in un mix di linguaggi 'diffusi' con nuove sezioni, anteprime regionali e internazionali

Lavorare sugli archivi con la ricerca d'immagine in contenuti di repertorio nella categoria ARCHIVE FILM, la cinematografia del Medio Oriente e la sezione ULTRASHORT ancor più sperimentale e libera, sono gli spazi operativi del MALATESTA cesenate. Tutti possono partecipare al PREMIO GRAN BAZAR finale di domenica 30 ottobre. Valorizzare i quartieri e le visoni decretate come in “un grande mercato del cinema breve prevede, inoltre, la visione itinerante (in originale sempre sottotitolato) connessa agli spazi sociali della città: Ponte Abbadesse, Bibiloteca Malatestiana, Spazio Marte.

Un'idea originale sviluppata a Cesena è il live di un giorno per vecchie pellicole super8 e filmini di famiglia (Home Movie Day) con proiezioni previste in biblioteca sul territorio oltre ai conseguenti soggetti con a tema l'Emilia - Romagna (il Pitch Day). “Unire il cinema al tessuto sociale” serve alla 7^ Arte e alla amministrazione cittadina: “i luoghi del centro per un approccio vero con la nostra cultura” - scrive l'Assessore alla Cultura Carlo Verona che è un cesenate doc con un bel cognome comunque.

