PALAZZO GRAZIANI “Solo di luoghi; dimensioni soggettive del territorio”: inaugurata la mostra fotografica dedicata al territorio sammarinese Un’espressione corale per immagini, realizzata da otto tra i partecipanti al progetto Spazio d’Azione Visuale. La mostra è ad ingresso gratuito e sarà fruibile fino al 18 agosto 2024, tutti i giorni negli orari dalle 10 alle 18.

Otto serie di fotografie sul territorio, inteso come luogo fisico, sociale e per alcuni intimo. È questo lo spirito della mostra “Solo di luoghi; dimensioni soggettive del territorio”, inaugurata a Palazzo Graziani. Un’espressione corale per immagini, realizzata da otto tra i partecipanti al progetto Spazio d’Azione Visuale.

Gli autori delle serie di fotografie in mostra sono Michele Astolfi, Laura Conti, Anna Lisa Gasperoni, Fabrizio Giardi, Marco Guidi, Nina Macina, Gionata Santi e Fulvio Zambianchi. Spazio d'Azione Visuale è un progetto che si è sviluppato nell’arco di un anno. Una formazione non convenzionale che si è incentrata sulla conversazione e il dialogo fra pari, nella logica della partecipazione sociale facilitata.

Nel servizio l'intervista a Marco Vincenzi (Curatore mostra)

