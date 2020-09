Solo LEI: Festival e Lido in RaiDonna

Donne, donne e ancora donne. Tre passaggi in Laguna, red carpet e sala proiezione per Emma Dante, Jasmine Trinca e Giuliana Gamba (protagoniste: Gerini, Finocchiaro, Guzzanti e Goggi). Dalla pièce teatrale della stessa Dante la pellicola in concorso per Venezia 77 della regista siciliana sulle SORELLE del sud intorno a un funerale. Un plotone cinematografico di donne spesso “nerovestite” contano i morti e regolano i conti secondo copione teatrale velocizzato dalla sequenza temporale, filmica. Adulte tornano bambine e crescono in 90 minuti di film che racconta storie: dalla più grande alla piccola un mondo in cui i morti vestono a colori e i vivi di scuro. In un posto dove marito e moglie (padri e figlie, nonne e mariti) si ritrovano al di là della morte... Burraco Fatale, invece, è la coproduzione RAI su 4 donne di mezza età diversissime tra loro ma profondamente legate tanto da non rinunciano alla partita a carte: cadesse il mondo! Scoprono i rispettivi giochi iscrivendosi al torneo nazionale di burraco. La vita offre sempre una chance e va giocata fino in fondo, anche fosse una love story... Jasmine Trinca è la donna italiana più citata tra Cannes e Venezia da proporsi con un corto d'autore, BEING MY MOM, nella sezione ORIZZONTI, domani, un cortometraggio su sua madre e la figlia ragazzina: “quando penso a mia mamma vedo Buster Keaton con un fondo di disperazione”, scusandosi - ricorda l'attrice-regista.

fz