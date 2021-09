CAMPAGNA AL CINEMA #soloalcinema: e le 'stelle' (non) stanno a guardare In Italia la campagna “All Star” per tornare al cinema in sicurezza, i volti famosi 'posano' per il Ministero della Cultura e Cinecitta, mentre stasera alle 21 riapre il Concordia in Repubblica

Due giovani (Luca Zunic e Claudia Napolitano) fidanzati (lui come sempre in ritardo) si danno appuntamento al cinema e incontrano le nostre star (attori e registi) intenti nelle più disparate mansioni a sostenere l'industria cinematografica. Edoardo Leo e Greta Scarano, Siani alla cassa, Lillo e Paolo Calabresi alle vivande... Germano allo scopettone mentre Favino e Anna Foglietta sono i controllori dei biglietti e Vittoria Puccini fa la maschera. Bobulova con Placido Spettatori mentre il proiezionista e Totuccio Tornatore da Oscar. Bendetta Porcaroli annuncia e Alice Pagani spegne le luci. Al buio si siede con i due innamorati (del cinema) Toni Servillo: “Che mi sono perso?”, chiede, da buon napoletno ritardatario. Ed è vero: che cosa ci siamo persi davvero in tutti questi mesi di buio da lockdown. La sala, le poltrone, la platea rinarrano sempre insostituibili: dalla Biennale di Venezia #soloalcinema.

