Solstizio d'estate: il mercoledì più lungo, 15 ore e 15 minuti di luce

Il giorno più lungo dell'anno è alle porte: il 21 giugno arriva, infatti, il solstizio d'estate, che quest'anno cade esattamente alle 16,58 ora italiana. Ma la prima notte estiva sarà salutata anche da un notevole corteo: "Il 21 e 22 giugno, dopo il tramonto, sarà possibile ammirare il terzetto formato dalla falce di Luna crescente, Marte e, poco più in basso, Venere", racconta all'ANSA Paolo Volpini, dell'Unione Astrofili Italiani. "Per chi invece predilige osservare il cielo all'alba - prosegue Volpini - prima del sorgere del Sole saranno visibili Saturno e soprattutto Giove".

Il Sole è sorto alle ore 5,36 e tramonterà alle 20,51: avremo quindi ben 15 ore e 15 minuti di luce. Il fenomeno del solstizio è dovuto all'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre rispetto all'eclittica, cioè il percorso apparente tracciato dal Sole durante l'anno. Il solstizio ritarda ogni anno di quasi 6 ore rispetto a quello precedente e si riallinea forzosamente ogni quattro anni in corrispondenza dei bisestili, introdotti proprio per evitare la progressiva divergenza delle stagioni con il calendario. A causa di tali variazioni, può capitare che il solstizio d'estate cada il 20 o il 21 giugno.