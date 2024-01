EMILIA ROMAGNA MUSICA "Sonda music sharing": progetti musicali condivisi Produzioni e tour per le residenze artistiche 2023 dal Progetto EncodER del Centro Musica di Modena

Lo “scouting” per scoprire nuovi artisti dal bando EncodER su progetti musicali regionali al Centro modenese ha selezionato nel 2023 tre nomi: COUS COUS a Colazione, Kiwi666 e Syntax Quartet. Le residenze artistiche come per Cous Cous prevedono un tutor, produzioni e tour musicali. Kiwi è un progetto solista di Roberto Andés Lantadilla vintage e multistrumentale in forma di canzone. Psichedelia anni 60, estetica e rock anni 90: in un lasso di 30 anni la sperimentazione. Wrong Nature e Hawaii i lavori del tour. “Syntax 4tet” è composizione e improvvisazione in equilibro continuato per musica improvvisata. Scuola jazzistica mai ridondante nella mera imitazione da cover fotocopia. Gli anni 80 la fanno da padroni: la band è un collettivo.

