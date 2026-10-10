“Sono ‘solo’ 50 anni”: a Dogana inaugurata la mostra sul Laboratorio d’arte di Domagnano

“Sono ‘solo’ 50 anni”: a Dogana inaugurata la mostra sul Laboratorio d’arte di Domagnano.

Cinquant’anni di arte, formazione e condivisione raccontati attraverso le opere di chi ne è stato protagonista. Si intitola “Sono ‘solo’ 50 anni” la mostra che celebra il mezzo secolo del Laboratorio d’arte di Domagnano, fondato nel 1976 e diventato negli anni un punto di riferimento per intere generazioni di artisti. L’esposizione, promossa dal Centro Sociale di Dogana, è stata inaugurata nel pomeriggio, alla presenza del segretario di Stato Matteo Ciacci, e resterà aperta a ingresso gratuito fino al 23 ottobre.

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