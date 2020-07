"Sono solo parole": il singolo di OLIVER per San Marino

Amore di un'estate romantica tra classico, leggero e pop, l'arrangiamento di ROBERTO GRAMEGNA suona così: “SONO SOLO PAROLE”, d'amore vero per la voce di OLIVER (cantante originario di Verona, vive e lavora a Milano ma è cresciuto in Germania e parla correttamente tedesco, italiano e inglese). La nuova traccia musicale si muove nell'esperienza della BRIT-POP sulla falsariga del rock melodico italiano. Collabora dal 2017 con il maestro VINCE TEMPERA nella ricerca di nuovi suoni e suggestioni semplici esibendosi in concerti dopo la partecipazione a CASA SAN REMO. 3 singoli in un anno (UN SECONDO D'AMORE e STOP&SMILE) fino al 2020 con IT'S ONLY WORDS sta lavorando a un futuro album della maturità di marca anglosassone secondo la tradizione italiana della musica leggera d'autore sotto la supervisione e l'esperienza del maestro e amico TEMPERA.

