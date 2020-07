NUOVA MUSICA "Sono solo parole": il singolo di OLIVER per San Marino Il disco per l'estate arriva dalle nuove proposte musicali di ZELDA MUSIC prodotto da VINCE TEMPERA il terzo singolo di OLIVER intitolato IT'S ONLY WORDS anche a San Marino

Amore di un'estate romantica tra classico, leggero e pop, l'arrangiamento di ROBERTO GRAMEGNA suona così: “SONO SOLO PAROLE”, d'amore vero per la voce di OLIVER (cantante originario di Verona, vive e lavora a Milano ma è cresciuto in Germania e parla correttamente tedesco, italiano e inglese). La nuova traccia musicale si muove nell'esperienza della BRIT-POP sulla falsariga del rock melodico italiano. Collabora dal 2017 con il maestro VINCE TEMPERA nella ricerca di nuovi suoni e suggestioni semplici esibendosi in concerti dopo la partecipazione a CASA SAN REMO. 3 singoli in un anno (UN SECONDO D'AMORE e STOP&SMILE) fino al 2020 con IT'S ONLY WORDS sta lavorando a un futuro album della maturità di marca anglosassone secondo la tradizione italiana della musica leggera d'autore sotto la supervisione e l'esperienza del maestro e amico TEMPERA.

fz



