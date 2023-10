LIBRO Soprusi e vessazioni per le donne afgane: in "Burqa Queen" la fotografia della situazione con i talebani Libro della corrispondente di guerra Barbara Schiavulli, presentato al teatro Titano

Soccombere o reagire: è il bivio di fronte al quale si trovano tre donne 'imprigionate' nell'Afghanistan riconquistato dai talebani, dopo il ritiro dei Paesi occidentali nel 2021. Layla, Faruz e Farida sono le tre protagoniste di Burqa Queen, libro della corrispondente di guerra Barbara Schiavulli, presentato al teatro Titano in un evento moderato dal direttore degli Istituti culturali, Paolo Rondelli, e da Elena D'Amelio, docente dell'Università di San Marino.

Sono proprio le donne a subire i soprusi maggiori in Afghanistan: nel tempo hanno lottato per i diritti, ma di quelle speranze non c'è più traccia. Alle donne è vietato andare a scuola dopo gli 11 anni, non possono lavorare o uscire di casa da sole. Senza formazione non ci saranno medici di sesso femminile e solo loro possono visitare le pazienti donne. Per non contare l'abbassamento dell'età dei matrimoni e l'aumento del traffico di esseri umani. Una spirale di violenza e vessazioni raccontata dalla giornalista - che collabora con la Bbc e dirige la testata indipendente Radio Bullets - in un libro sui diritti negati.

